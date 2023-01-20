YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

20.01.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köseköy Tünel çıkışında, 2 panelvan, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan Aykut G, Ahmet A, Miraç G. (3), Melek G, Oğuz Ö, Emine Ç. ve Halil A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyesi 2023 yılı hedeflerini masaya yatırdıİzmit Belediyesi 2023 yılı hedeflerini masaya yatırdı
Niğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldıNiğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldı
Kars'ta vinç sürücüsünün öldüğü trafik kazası kameraya yansıdıKars'ta vinç sürücüsünün öldüğü trafik kazası kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe kaza yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:16
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:33
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.