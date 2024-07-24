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Kocaeli'deki kazada motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA AA
24.07.2024 09:37
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü Mahallesi Muallim Sokak'ta polis ekipleri, Y.Ç'nin (20) kullandığı plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.

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Y.Ç, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Y.Ç. ile motosikletteki İ.Ç. (20) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kocaeli kaza

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