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Kocaeli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden anne defnedildi

27.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden anne defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün çarpması sonucu 2 kızıyla yaralanan ve hastanede ölen Suriye uyruklu anne toprağa verildi.

İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı'nda hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Amıra Alahmad (45) için Gebze Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Anne Alahmad, cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

Oğlu Arif H, yaptığı açıklamada, çok büyük acı yaşadıklarını belirterek, kaldırımda yürüyen annesi ve kardeşlerine çarpan sürücünün olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Sürücünün daha sonra yakalandığını aktaran Arif H, kardeşlerinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Gözaltındaki midibüs sürücüsü N.Z.Ç'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk midibüsü, dün M.Y. idaresindeki 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne A.A. (45) ve kızları İ.H. (15), N.H'ye (10) çarpmıştı.

Ağır yaralı anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, midibüs sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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