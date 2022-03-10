YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

10.03.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerindeki 4 olayda 83 gram metamfetamin, 5,20 gram sentetik kannabinoid, 2,34 gram eroin, 1 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1325 lira ele geçildi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 12 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, E.B. S.H, M.H, H.M, H.Ö, E.Ö. ve T.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.S ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MS'i yenmek için 9 yaşında yüzmeye başlayan kadın, sporcu yetiştiriyorMS'i yenmek için 9 yaşında yüzmeye başlayan kadın, sporcu yetiştiriyor
Beylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar ettiBeylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
THY'den sefer iptali açıklaması:THY'den sefer iptali açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
13:16
İkindi
16:31
Akşam
19:08
Yatsı
20:26
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessizce ilerliyor, müdahale edilmezse kör kalabilirsiniz!

Sessizce ilerliyor, müdahale edilmezse kör kalabilirsiniz!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.