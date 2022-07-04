Kocaelili girişimcinin "Vahşi Batı" merakı gelir kapısı oldu

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki girişimci Taylan Tanyel, çocukluğunda izlediği kovboy filmlerinden etkilenerek kurduğu kasabayı gelir kapısına dönüştürdü.

Kartepe'de alternatif turistik yer oluşturmak isteyen girişimci Tanyel, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Derbent Uygulama Oteli'nin bahçesindeki 3 dönümlük alanı kiralayarak kasaba kurdu.

Film setlerini aratmayacak görünümüyle meraklılarını kendine çeken kasabada, kovboy filmlerinde "banka soygunu" gibi sıkça rastlanan sahneler canlandırılıyor.

İstanbul'a 1,5 saatlik mesafedeki kovboy kasabasına gelen ziyaretçiler, giydikleri Vahşi Batı filmlerine özgü kıyafetler ve taktıkları aksesuarlarla zamanda yolculuğa çıkarken, doğayla iç içe vakit geçirebiliyor.

- "İzlediğim kovboy filmleri beni gerçekten etkiledi"

Girişimci Taylan Tanyel, çocukluğunda izlediği kovboy filmlerindeki mekanları zamanla hayata geçirmeyi düşündüğünü söyledi.

Her yaş grubundan insan için bir kasaba oluşturduklarını belirten Tanyel, "İnsanların gelip eğlenebileceği, oynayabileceği ve mizansenlerin içinde olabileceği ortam oluşturmaya çalıştık. Burası bakıldığında bir kovboy kasabası. Kasaba 3 dönümlük bir arazide kurulu. Burada kovboy filmlerinden aşina olduğumuz yapılar var. Çeşitli panayır oyunlarını misafirlerimize yapıyoruz. Rodeo ve çocuklar için eğlenceli yarışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanyel, özellikle çocukların aileleriyle kasabada keyifli zaman geçirdiğini dile getirerek, isteyen misafirlere kovboy kıyafetleri de temin ettiklerini kaydetti.

İnsanların kasabada kovboy kıyafetleriyle kendilerini farklı atmosferde bulduğunu dile getiren Tanyel, "İzlediğim kovboy filmleri beni gerçekten etkiledi ve bu kasabayı Kartepe'de yaşatmak istedim. Bölge turizm bölgesi. Özellikle yabancı turistler için çevrede alternatif yer yaratmak aklımızda vardı. Bölge turizmini çeşitlendirmek adına da bu girişimde bulunduk." diye konuştu.

- "Kendimizi çizgi romanların ortamındaymışız gibi hissediyoruz"

Ziyaretçilerden Orçun Birol, kovboy kasabasının çok keyifli ve başarılı bir mekan olduğunu belirterek, "Küçüklüğümüzde hepimizin severek okuduğu çizgi romanlar vardı. Sanki onların ortamındaymışız gibi kendimizi hissediyoruz, daha doğal, insancıl ve keyifli bir ortamda... Bunu çocukluğumuza dönüp yaşamak daha keyifli." dedi.

Çocuğu ve eşiyle kasabaya gelen Tuğçe Odabaşıoğlu, çok eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, her yerde bol fotoğraf çekildiklerini söyledi.

Üniversite öğrencisi Beyza Yurttaş, kovboy kıyafetleriyle böyle bir ortamda bulunmanın çok keyifli olduğunu belirtti.

İşletme çalışanı İkbal Keskin ise kovboy filmlerini çok izlediği için burada çalışırken çok eğlendiğini dile getirdi.

