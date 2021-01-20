Kocaeli’nde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,57 metrekare oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında yeşil alanlara yönelik yapılan çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,57 metrekareye çıkardı.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kent halkının sağlıklı yaşamına katkı sunmak için yeşil alan sayısını arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında bu çalışmalarını sürdürdü. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca 12 ilçede yapılan çalışmalar kapsamında yeşil alan sayısı arttırıldı. İnsanları spora teşvik eden ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında yeşil alan içerisinde yer alan bisiklet yollarını arttırdı. Daha önce 67 kilometre olan bisiklet yolları 72 kilometreye çıkarıldı.

Kocaeli’yi yeşil bir görüntüye kavuşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 2020 yılında mevsimlik çiçek ve fidan ekimlerine ağırlık verdi. 2020 yılı içerisinde ekipler 2 milyon mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirildi. Kocaeli’ndeki mevsimlik çiçek sayısı 33 milyon 915 bin 427 adete ulaştı.

Park ve Bahçeler Dairesi ayrıca oluşturulan yeşil alanlara fidan ekimleri gerçekleştirildi. Uygun olan alanlara tür bakımdan en verimli fidanlar seçilerek dikim işlemi yapıldı. Park ve Bahçeler ekipleri 2020 yılında 190 bin fidanı toprakla buluşturdu. Bu dikimlerle birlikte Kocaeli’nde ekilen fidan sayısı ise 8 milyon 541 bin 447 adete ulaştı.



