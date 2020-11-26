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Kocaeli'nde kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.11.2020 22:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'nde kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegüllü Bulvarı'nda 34 LY 3226 plakalı otomobili park etmeye çalışan E.K, fren yerine gaza bastı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, daha sonra kasap dükkanının vitrininden içeri girdi.

Kazada hafif yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında yaşananlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanların panikle dışarı çıkması yer alıyor.

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