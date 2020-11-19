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Kocaeli’nde tüm etkinliklere yılsonuna kadar ara verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.11.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge nedeniyle tüm ekinliklerine yılsonuna kadar ara verildiğini duyurdu.Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alındı.

Kocaeli’nde tüm etkinliklere yılsonuna kadar ara verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge nedeniyle tüm ekinliklerine yılsonuna kadar ara verildiğini duyurdu.
Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alındı. Alınan kararlar İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle duyuruldu. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçerek yıl sonuna kadar tüm ekinliklere ara verilmesine karar verdi.
Bu kapsamda Kültür Dairesi Başkanlığı Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitim kursları 43 merkezinde verdiği eğitimler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversite eğitimlerine, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının tüm oyun ve gösterileri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin konservatuar eğitimlerine yıl sonuna kadar ara verildiği açıklandı.
Kocaeli Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinin İçişleri Bakanlığı’nın yazısında geçen yaş aralıkları ve kısıtlama saatlerine uygun olarak faaliyetlerine devam edecek.

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