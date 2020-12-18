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Kocaeli'nde yakalanan 5 FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kocaeli'nde yakalanan 5 FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada FETÖ propagandası yaptıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanınca Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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