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Kocaelispor, 38 maçın 21’ini kazanarak şampiyon oldu

Trendyol 1. Lig’de 72 puanla sezonu lider tamamlayan ve Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, sezon boyunca 38 maçta 21 galibiyet ve 9 beraberlik aldı. En çok kaleci Gökhan’ın forma giydiği Körfez ekibi, 7 penaltının 4’ünü gole çevirirken, 5’i kırmızı olmak üzere toplam 83 kart gördü.

Kocaelispor, 38 maçın 21’ini kazanarak şampiyon oldu
Emre Şen

Trendyol 1. Lig’i şampiyonlukla tamamlayan ve 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, 38 haftalık maratonda 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 72 puan topladığı sezon boyunca 68 gol atan ve 41 gol yiyen Körfez ekibi, 27 averaj elde etti. Sezon boyunca ortalama 12 bin taraftara oynayan Kocaelispor, deplasmanlarda da yalnız kalmadı. Kocaelispor kendi sahasında 12 maç kazanıp 4 de beraberlik alarak 40 puan biriktirdi ve iç saha karnesinde İstanbulspor’dan sonra en çalışkan ikinci takım oldu. Deplasmanda ise liderliğini koruyan yeşil-siyahlılar, 19 maçın 9’unu kazanırken 5’ini de birer puanla geçti ve rakip sahalardan 32 puan topladı. Oğulcan Çağlayan, 21 golle Fatih Karagümrük’ten Wesley’in krallığına da ortak oldu.

KOCAELİ EKİBİ, 5’İ KIRMIZI OLMAK ÜZERE TOPLAM 83 KART GÖRDÜ

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Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başlayıp İsmet Taşdemir ile devam eden Kocaelispor, sezonda 78 sarı ve 5 kırmızı olmak üzere toplam 83 kart gördü. Ligin ilk yarısında 37 sarı, 4 kırmızı kart gören Körfez ekibi, ikinci yarıda ise 41 sarı kart, 1 kırmızı kart cezası aldı. Ligin ilk yarısında sadece 3-0 kazandığı İstanbulspor maçını kartsız geçen yeşil-siyahlılar, ikinci yarısında ise yalnızca 4-0 mağlup olduğu Iğdır FK maçında kart cezası almadan 90 dakikayı tamamladı.

EN ÇOK GÖKHAN DEĞİRMENCİ SAHADA KALDI

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Kocaelispor’da bu sezon en çok forma giyen isim ise 2 bin 974 dakikayla kaptan kaleci Gökhan Değirmenci oldu. Kaptanı 2 bin 951 dakikayla Ahmet Oğuz ve 2 bin 811 dakikayla Ryan Mendes takip etti. Pedrinho’nun 2 bin 741 dakika forma terlettiği Körfez ekibinde Appindangoye 2 bin 712 dakika, golcü Oğulcan Çağlayan ise 2 bin 557 dakika oyunda kaldı. Caner Osmanpaşa’nın 2 bin 429 dakika, Muharrem Cinan’ın 2 bin 286 dakika ve Tarkan Serbest’in 2 bin 119 dakika kaldığı oyunda Josip Vukovic de 2 bin 100 dakika sahada kalarak 2 bin barajını geçen isimlerden oldu.

KOCAELİSPOR, 7 PENALTININ DA 4’ÜNÜ GOLE ÇEVİRDİ

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  1. Lig’de bu sezon 379 maçta 131 kez beyaz nokta işaret edildi. Kocaelispor için ise aleyhte 4, lehte de 7 kez penaltı çalındı. Şampiyon takım kazandığı 7 penaltının 4’ünü gole çevirirken aleyhindeki 4 penaltı vuruşunun hiçbirine engel olamadı. Kocaelispor’da penaltıdan en çok gol atan oyuncu 4 penaltıyla Oğulcan Çağlayan oldu. Körfez ekibinde Oğulcan 1, Mendes ise 2 kez penaltı fırsatından yararlanamadı.

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Kocaelispor
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