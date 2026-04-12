Kocaelispor Başkanı Recep Durul: "Galatasaray'a bedelini ödeteceğiz!"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig’de oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı cepheden gelen eleştirilere sert tepki gösteren Durul, Kocaelispor camiasının onurunun çiğnendiğini belirterek, "Bedelini sahalarında ödeteceğiz" dedi.

KOCAELİSPOR PAYLAŞTI!

İzmit 📍



Başkanımız Recep Durul ve yönetim kurulu üyelerimiz, taraftarlarımız ile birlikte İstanbul yolunda.

"G.SARAY'A BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ!"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul: "Bugün camiamız için önemli bir gün. Aslında baktığımızda lig maçlarından bir tanesi. Fakat son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze, yönetimimize, hocamıza ve camiamıza ummadığımız, beklemediğimiz birtakım cümleler sarf edildi.

Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Biz daha önceki maçta burada onları yenmiştik, öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Küfür etmelerinin gerekçeleri stadyumda çalınan bir şarkı. Oysa kendi statlarında ve bütün statlarda her maçta bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek bizi hedef tahtalarına koymaları hem şehrimizin hem camiamızın hem taraftarımızın sabrını taşırmıştır.

Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde evet bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu.

Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahalarında ödeteceğiz. Taraftarımızla birlikte hazırız. Burada sadece skor önemli değil. Bizim oradaki onurumuz, duruşumuz. Çıkacağız, aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum ve güveniyorum.

Futbolcularımızla, hocalarımızla gerekli konuşmalarımızı yaptık. Taraftarlarımız hazır, şehir hazır.

Tek yürek olarak sahada olacağız. Hep beraber inşallah mutlu döneceğiz ve en iyi cevabı da o kendilerine vereceğiz ve şehrimize döneceğiz. İnşallah bu onlara ders olacaktır. Bundan sonra böyle konuşmalar yapmazlar.

İlk maçtaki mağlubiyet akıllarında. O maçı kazanmamızı hazmedemediler. Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini kendi sahalarında ödeteceğiz. Skor önemli değil, onur ve duruşumuz için aslan gibi mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızla birlikte hazırız." dedi.

"YARIN O KOLTUKLARDA OLACAKLAR MI?"

Galatasaray yönetimine yönelik eleştirilerini kişiselleştiren Durul, söylenen her sözü iade ettiğini belirtti...

"Bunun senesi de var, ondan sonraki senesi de var. O yönetimler orada duracaklar mı peki? Bunun yarını da var. Bunu bir camiaya mal etmek son derece saygısızlık. Ben onların söylediği her şeyi onlara iade ediyorum. Bugün en iyi cevabı sahada vereceğiz. Sonuna kadar taraftarla birlikteyim."