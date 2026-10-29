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Kocaelispor - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kocaelispor, evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Takımların son durumu ve eksiklikleri önemli detaylar arasında yer alıyor.

Kocaelispor - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Kocaelispor
Cumartesi 16:00
31.10.2026
Çaykur Rizespor
Stadyum: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu Yayın: beIN Sports

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, 31 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Bu maç, her iki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Lig Durumu

Kocaelispor

7. Trendyol Süper Lig
O
9
G
5
B
0
M
4
P
15
11
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+2
Averaj

Çaykur Rizespor

13. Trendyol Süper Lig
O
9
G
3
B
1
M
5
P
10
11
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Kocaelispor 11 / 9
Çaykur Rizespor 11 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Kocaelispor İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
6 – 2
Çaykur Rizespor Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 1 / 1
Gol
8 – 5

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 15 puanla 7. sırada.

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 10 puanla 13. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Kocaelispor G M M G M

tüm kulvarlar

  • 27.10.2026 Kocaelispor 3-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor Ziraat Türkiye Kupası G
  • 23.10.2026 Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 18.10.2026 Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 19.09.2026 Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
Çaykur Rizespor M M M B G

tüm kulvarlar

  • 26.10.2026 Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 16.10.2026 Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor son 3 maçında mağlup oldu ve bu, takımın performansında bir düşüşe işaret ediyor.

Maç öncesi değerlendirme

Kocaelispor son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak dalgalı bir form sergiliyor. Çaykur Rizespor ise 3 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşıyor ve bu durum onların moralini etkileyebilir.

Eksik Oyuncular

Kocaelispor

3 eksik
Tanguy Zoukrou Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Bruno Petkovic Sakat Uyluk Sakatlığı
Massadio Haidara Sakat Adale Yırtığı

Çaykur Rizespor

2 eksik
Khusniddin Alikulov Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Ahmed Kutucu Şüpheli

Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı) yer almıyor.

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Ahmed Kutucu (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Berkan Kutlu Berkan Kutlu Kocaelispor 4 Gol 1 Asist
Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist
Florian Aye Kocaelispor 1 Gol 1 Asist
Show Kocaelispor 1 Gol 1 Asist
Emrecan Bulut Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist
Qazim Laci Qazim Laci Çaykur Rizespor 3 Gol 0 Asist
Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist
Gennaro Borrelli Gennaro Borrelli Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist

Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Qazim Laci.

İkili Rekabet
0 Kocaelispor
1 Beraberlik
1 Çaykur Rizespor
  • 20.02.2026 Çaykur Rizespor 2-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig
  • 21.09.2025 Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kocaelispor 1, Çaykur Rizespor 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

31 Ekim 2026

Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

16:00

Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçında hangi oyuncular eksik?

Kocaelispor: Tanguy Zoukrou, Bruno Petkovic, Massadio Haidara; Çaykur Rizespor: Khusniddin Alikulov, Ahmed Kutucu.

Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'un ligde kaç puanı var?

Kocaelispor'un 15, Çaykur Rizespor'un 10 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Kocaelispor
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