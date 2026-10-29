Kocaelispor - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Kocaelispor Cumartesi 16:00 Çaykur Rizespor

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, 31 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Bu maç, her iki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Lig Durumu Kocaelispor 7. Trendyol Süper Lig O 9 G 5 B 0 M 4 P 15 11 Attığı Gol 9 Yediği Gol +2 Averaj Çaykur Rizespor 13. Trendyol Süper Lig O 9 G 3 B 1 M 5 P 10 11 Attığı Gol 15 Yediği Gol -4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Kocaelispor 11 / 9 Çaykur Rizespor 11 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı K Kocaelispor İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 6 – 2 ÇR Çaykur Rizespor Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 1 / 1 Gol 8 – 5

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 15 puanla 7. sırada.

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 10 puanla 13. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Kocaelispor G M M G M tüm kulvarlar Kocaelispor 3-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor Ziraat Türkiye Kupası G

Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G Çaykur Rizespor M M M B G tüm kulvarlar Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor son 3 maçında mağlup oldu ve bu, takımın performansında bir düşüşe işaret ediyor.

Maç öncesi değerlendirme

Kocaelispor son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak dalgalı bir form sergiliyor. Çaykur Rizespor ise 3 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşıyor ve bu durum onların moralini etkileyebilir.

Eksik Oyuncular Kocaelispor 3 eksik Tanguy Zoukrou Bruno Petkovic Massadio Haidara Çaykur Rizespor 2 eksik Khusniddin Alikulov Ahmed Kutucu

Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı) yer almıyor.

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Ahmed Kutucu (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Berkan Kutlu Kocaelispor 4 Gol 1 Asist Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist Florian Aye Kocaelispor 1 Gol 1 Asist Show Kocaelispor 1 Gol 1 Asist Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist Qazim Laci Çaykur Rizespor 3 Gol 0 Asist Iustin Doicaru Çaykur Rizespor 1 Gol 1 Asist Gennaro Borrelli Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist

Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Qazim Laci.

İkili Rekabet 0 Kocaelispor 1 Beraberlik 1 Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 2-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kocaelispor 1, Çaykur Rizespor 3 gol attı.