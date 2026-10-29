Kocaelispor - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, 31 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Bu maç, her iki takım için de önemli bir mücadele olacak.
Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 15 puanla 7. sırada.
Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 10 puanla 13. sırada.
Çaykur Rizespor son 3 maçında mağlup oldu ve bu, takımın performansında bir düşüşe işaret ediyor.
Kocaelispor son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak dalgalı bir form sergiliyor. Çaykur Rizespor ise 3 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşıyor ve bu durum onların moralini etkileyebilir.
Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı) yer almıyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Ahmed Kutucu (Şüpheli) yer almıyor.
Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Qazim Laci.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kocaelispor 1, Çaykur Rizespor 3 gol attı.
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