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Kocaelispor’da Mustafa Gürsel dönemi başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2024 18:45 | Son Güncelleme:
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Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor’un hedeflerini bildiğini ve bu hedefler doğrultusunda elinden gelen tüm çabayı göstereceğini söyleyen Gürsel, "Benim için en büyük hedef, Kocaelispor ile Süper Lig’de oynamak" dedi.

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel’i getirdi. Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilen törenle Gürsel, kendisini 1.5 yıllığına yeşil-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza törenine Kulüp Başkanı Engin Koyun da katıldı.

ENGİN KOYUN: "ERTUĞRUL HOCAMIZLA ŞAMPİYON OLMAYI ÇOK İSTERDİK"

Törende açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Engin Koyun, sezona Ertuğrul Sağlam ile başladıklarını hatırlatarak, "Takımın bir beklentisi vardı. Bugüne kadar Ertuğrul hocamız öncülüğünde bütün şehirde yaşayan herkesin desteğiyle beraber, yönetimsel anlamlarda da üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparak bugünlere geldik. Tabii ki her dönem bu tür ayrılıklar olabiliyor. Yola çıktığımız hocamızla şampiyon olmayı arzu ettik. Puan ortalamasıyla ilgili de kendisine haksızlık yapmayalım. Şu anda 3. sıradayız. Ben Ertuğrul hocamıza ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki spor hayatında kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Sağlam’ın takımı şampiyon yapabilmek için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini de belirten Başkan Koyun, bu sürece kendisinin de şahit olduğunu vurguladı.

"İYİ BİR KULÜBE GELDİĞİNİN KENDİSİ DE FARKINDA"

Mustafa Gürsel ile yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Koyun, "Şehrin, taraftarın beklentisi belli. Yönetimsel anlamda bizim de hedefimiz belli. Bütün hedeflere kenetlenildiğinde, yeni bir kan değişimiyle beraber o hedefe ulaşacağımıza inancım ve güvenim sonsuz. Mustafa Gürsel hocamız aramızda. Kendisini davet ettik. Ben kendisine, ’Aramıza hoş geldin’ diyorum. Sizin için, camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi bir kulübe geldiğinin kendisi de farkında" diye konuştu.

MUSTAFA GÜRSEL: "TAKIMIN HEDEFLERİNİ BİLİYORUM"

Kocaelispor’un hedeflerini bildiğini aktaran Mustafa Gürsel ise, "Sezon başında çıktıkları bu yolun sonunda ne istediklerini biliyorum. Bu hedefe hep birlikte ulaşırız inşallah. Bunun için de elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız. Kocaeli camiasını tanıyorum. Futbolculuğumdan beri takımın büyüklüğünü biliyorum" şeklinde konuştu.

"YILMADAN VE MORALİMİZİ BOZMADAN HEDEFE KİTLENMEMİZ LAZIM"

Teknik Direktör Gürsel, ’Camianın beklentisi Süper Lig hasretine son vermek. Taraftara vereceğiniz mesaj ne olacak?’ sorusuna, "Hedefe giden yol, tek başına gidebileceğiniz bir yol değil. Taraftarıyla, yönetimiyle, camiayla gidilecek bir yol. Biz hep beraber yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Samimiyetle bir bütün olursak hedefe gideriz. Şampiyonluk tek futbolcu grubuyla ya da yönetimle olabilecek şey değil. Bu hep beraber, camiayla olacak bir şey. Bizim artık önümüzde bir hedef var. 3 aylık süremiz mevcut. En kısa sürede oyuncularımızdan alacağımız en maksimum verimi alıp, oyunumuzu buradan daha yukarıya çekmek istiyoruz. Bu hedefe nasıl ulaşırız, hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bu lig her şeye gebe bir lig. Sonuçlara çok açık bir lig. Çok sakin kalıp, kendimizi sahanın içine odaklayarak, işimize odaklayarak, yılmadan ve moralimizi bozmadan hedefe kitlenmemiz lazım" cevabını verdi.

"BENİM İÇİN EN BÜYÜK HEDEF, KOCAELİSPOR İLE SÜPER LİG OYNAMAK"

Kocaelispor ile yola devam etmek istediğini de kaydeden Mustafa Gürsel, "Hep iyi tarafından baktım. ’Kocaelispor Süper Lig’e çıkarsa devam etmek istiyorum’ dedim. Çıktığımız takdirde devam edeceğiz. Tüm hedefimiz, arzumuz bu. Onun dışında bir şey düşünmek ya da konuşmak istiyoruz. Biz buraya bir şeyler vermek için geldik. Onun için buradayız. Benim için en büyük hedef, Kocaelispor ile Süper Lig oynamak" değerlendirmesinde bulundu.

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