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Kocaelispor’da şampiyonluk kutlamaları iptal edildi

03.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra TFF 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’da yarın yapılacağı açıklanan şampiyonluk kutlamaları iptal edildi.

Kocaelispor’da şampiyonluk kutlamaları iptal edildi

Kocaelispor’da yarın yapılması planlanan şampiyonluk kutlamaları, pandemi önlemleri kapsamında kısıtlı bir organizasyon zorunluluğu sebebiyle iptal edildi.

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, camiaya yakışan kutlama yapılamayacağı görüşüne varılması neticesinde söz konusu planlamadan vazgeçildiği, organizasyonun ne zaman yapılacağıyla ilgili ilerleyen günlerde duyuru yapılacağı belirtildi.

İptal konusunu içeren açıklamanın tamamı şöyle:

"Normal şartlarda yarın düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamamız, pandemi kuralları sebebiyle çok kısıtlı bir organizasyon planlaması yapmamıza sebep olmuştur. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile yaptığımız istişareler sonucunda camiamıza yakışan daha geniş kapsamda ve coşkulu bir kutlama olması gerektiği kanısına varılmıştır. Bundan dolayı yarın yapmayı planladığımız şampiyonluk kutlaması ileri bir tarihe ertelenmiştir."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Kocaelispor
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