Kocaelispor'da Selçuk İnan'dan tarihi protesto! Penaltı sonrası herkesi soyunma odasına yolladı

Süper Lig'de Kocaelispor ile Konyaspor arasında oynanan ve nefesleri kesen mücadelede maç sonu adeta kıyamet koptu! Konyaspor'un 86. dakikada bulduğu golle sarsılan Kocaelispor, uzatma dakikalarında aleyhine çalınan tartışmalı penaltı kararıyla adeta çileden çıktı. Hakemin beyaz noktayı göstermesinin ardından sinir krizleri geçiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Türk futbolunda eşine az rastlanır bir protestoya imza attı ve yedek kulübesindeki herkesi soyunma odasına gönderdi.

Kocaelispor'da Selçuk İnan'dan tarihi protesto! Penaltı sonrası herkesi soyunma odasına yolladı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de tansiyonun bir an olsun düşmediği haftada, Kocaelispor'un sahasında ağırladığı Konyaspor mücadelesi unutulmaz bir krize sahne oldu.

Ev sahibi ekibin büyük bir direnç gösterdiği ve kıyasıya bir taktik savaşına sahne olan karşılaşmanın son anları, hem saha içini hem de tribünleri tam anlamıyla yangın yerine çevirdi.

86'DA GELEN GOL VE 90+'DA KOPAN FIRTINA!

Karşılaşmada dakikalar 86'yı gösterdiğinde Konyaspor'un bulduğu kritik golle maçta dengeler tamamen değişti. Ancak asıl fırtına, mücadelenin sonuna eklenen uzatma dakikalarında koptu.

Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelenin ardından maçın hakemi tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı gösterdi ve Konyaspor lehine penaltı kararı verdi. Bu düdük, Kocaeli stadyumunda adeta pimi çekilmiş bir bomba etkisi yarattı.

SELÇUK İNAN'DAN TARİHİ İSYAN: "HEPİNİZ İÇERİ GİDİN!"

Verilen bu kritik penaltı kararının haksız olduğunu savunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, dördüncü hakeme ve orta hakeme uzun süre şiddetli itirazlarda bulundu. İtirazlarından bir sonuç alamayan ve kararın değişmeyeceğini anlayan genç teknik adam, sinirlerine hakim olamayarak o tarihi tepkiyi verdi.

Selçuk İnan, penaltı atışının kullanılmasını beklemeden arkasını döndü ve adeta isyan bayrağını çekerek kulübedeki tüm yedek futbolculara ile teknik ekibine "Toplanın, hepiniz içeri gidin!" talimatını verdi.

Genç hocanın bu şok edici kararıyla birlikte Kocaelispor yedek kulübesi, penaltı atışı daha kullanılmadan, maçın bitiş düdüğünü beklemeden toplu halde soyunma odasının yolunu tuttu. Konyaspor'un penaltıyı gole çevirmesiyle 2-1 sona eren maçın ardından, Selçuk İnan'ın bu benzeri görülmemiş protestosu spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

KONYASPOR KAPTANINDAN PAYLAŞIM: "FAZLA AĞLAMASIN"

Adil Demirbağ: "Fazla ağlanmasın. Hakkımızla kazandık."

MAÇ SONU OLAY AÇIKLAMA: "YÖNETİCİMİZİ DARP ETTİ"

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Hakemin art niyetli olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz. Beşiktaş maçına geldi. Bu maça geldi. Başakşehir maçına da bekliyoruz. Üst üste 3 iç saha maçına bekliyoruz. Rekor kırarız! Rakip takım oyuncusu içeriye girerken, kulübe yöneticimizi darp etti. Bütün hakemler gördü. Ama yöneticimiz azaldı. Oyuncuya sarı kart verildi. Bu penaltıyı açıklamaları lazım." dedi.

