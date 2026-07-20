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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi gerçekleştirilen kura sonrası belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakibi İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

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RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş ın UEFA Avrupa Ligi ndeki rakibi belli oldu! 1

Gerçekleştirilen kuranın ardından temsilcimiz Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Siyah-Beyazlılar Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İLK MAÇ 20 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş ın UEFA Avrupa Ligi ndeki rakibi belli oldu! 2

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.

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UEFA kura çekimi son dakika beşiktaş
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