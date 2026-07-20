Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakibi İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

RAKİP BELLİ OLDU

Gerçekleştirilen kuranın ardından temsilcimiz Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Siyah-Beyazlılar Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İLK MAÇ 20 AĞUSTOS'TA

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.