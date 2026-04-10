SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay yanıt: Bizi korkutamazlar

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Galatasaray'dan gelen uyarılara çok sert yanıt verdi: "Biz terbiyesizlik yapmadık, bu camiayı asla korkutamazlar!"

Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay yanıt: Bizi korkutamazlar
Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası ve lig periyodundaki eşleşmelerin ardından Kocaelispor ile Galatasaray arasında esen soğuk rüzgarlar yerini resmen fırtınaya bıraktı.

Sarı-Kırmızılı yetkililerin, "Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz" şeklindeki sert sözlerine Körfez ekibinden çok çarpıcı bir kontra geldi. Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Beyaz Futbol programına bağlanarak Galatasaray cephesine olay yaratacak cevaplar verdi.

"TERBİYESİZLİK YAPMADIK, YEMEĞE GELMEDİLER"

Kocaelispor dan Galatasaray a olay yanıt: Bizi korkutamazlar 1

Galatasaray'a karşı hiçbir zaman art niyetli olmadıklarını vurgulayan Başkurt, Sarı-Kırmızılı yönetimin maç öncesi davetlerini geri çevirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Galatasaray'a asla önyargılı yaklaşmadık. Diğer tüm rakiplerimize yaptığımız gibi maçtan önce Galatasaray Yönetim Kurulu'nu da yemeğe davet ettik. Ancak kendileri yemeğimize katılmak istemediler. Biz kendilerine karşı herhangi bir terbiyesizlik yapmadık."

ŞİNANAY KRİZİ: "KENDİ STATLARINDA DA ÇALINDI"

Maç sonu stadyumda çalınan ve krizin fitilini ateşleyen şarkı seçimiyle ilgili de konuşan Veli Başkurt, "Maçtan sonra gayri ihtiyari olarak, sadece taraftar istedi diye 'Şinanay' çalındı. Ki bu şarkı kendi statlarında da defalarca çalındı" diyerek ortada bir düşmanlık olmadığını ifade etti.

"KOCAELİSPOR BUNDAN KORKMAZ!"

Galatasaray cephesinden gelen "karşılığını vereceğiz" minvalindeki sözlere adeta meydan okuyan Kocaelispor Başkan Vekili, sözlerini şu tarihi ifadelerle noktaladı:

"Kocaelispor, ölümden dönen, amatör kümelere kadar düşüp yeniden ayağa kalkan dev bir camiadır. Bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar. İlk maçtan sonra Başkanımız Türk futbolunun içinde bulunduğu durumla ilgili genel bir tespit yaptı, Galatasaray'a özel bir şey söylemedi. Bizim kimseye karşı art niyetimiz ve düşmanlığımız yok."

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.