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Kocaelispor, Demetre Gabisonia’yı kadrosuna kattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2025 14:05
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Trendyol 1. Lig’de lider Kocaelispor, kaleci Batuhan Şen transferinin ardından 19 yaşındaki Gürcistanlı futbolcu Demetre Gabisonia ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kocaelispor, Demetre Gabisonia’yı kadrosuna kattı

Trendyol 1.Lig’in lideri Kocaelispor’da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Yeşil-siyahlı kulüp bugün 19 yaşındaki Gürcistanlı futbolcu Demetre Gabisonia ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladıklarını ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar U-19 takımında forma giyeceğini ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile futbolcu Demetre Gabisonia arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar U-19 takımımızda görev alacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
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