Kocaelispor ile Fenerbahçe, 21 Kasım 2026 saat 19:00'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Her iki takım, Trendyol Süper Lig'de hazırlıklarını tamamlıyor. Kocaelispor, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak.
Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 19 puanla 7. sırada.
Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 19 puanla 6. sırada.
Kocaelispor son beş lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ise aynı süreçte 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Show (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Tanguy Zoukrou (Şüpheli) ve Aleksandar Jovanovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda Nathan Ake (Sakat - Baldırından Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Archie Brown (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Oğuz Aydın.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Kocaelispor 1, Fenerbahçe 5 gol attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum