Trendyol Süper Lig Kocaelispor Cumartesi 19:00 Fenerbahçe

Kocaelispor ile Fenerbahçe, 21 Kasım 2026 saat 19:00'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım, Trendyol Süper Lig'de hazırlıklarını tamamlıyor. Kocaelispor, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak.

Lig Durumu Kocaelispor 7. Trendyol Süper Lig O 11 G 6 B 1 M 4 P 19 13 Attığı Gol 9 Yediği Gol +4 Averaj Fenerbahçe 6. Trendyol Süper Lig O 11 G 6 B 1 M 4 P 19 29 Attığı Gol 10 Yediği Gol +19 Averaj Gol Durumu (Toplam) Kocaelispor 13 / 9 Fenerbahçe 29 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı K Kocaelispor İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 1 / 1 Gol 6 – 2 F Fenerbahçe Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 1 / 2 Gol 12 – 4

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 19 puanla 7. sırada.

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 19 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Kocaelispor G B G M M tüm kulvarlar Eyüpspor 0-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 0-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Kocaelispor 3-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor Ziraat Türkiye Kupası G

Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M Fenerbahçe G M M G G tüm kulvarlar Arca Çorum FK 0-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe 3-2 Liverpool Şampiyonlar Ligi G

Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Kocaelispor son beş lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ise aynı süreçte 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Eksik Oyuncular Kocaelispor 5 eksik Massadio Haidara Show Bruno Petkovic Tanguy Zoukrou Aleksandar Jovanovic Fenerbahçe 4 eksik Nathan Ake Marco Asensio Jayden Oosterwolde Archie Brown

Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Show (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Tanguy Zoukrou (Şüpheli) ve Aleksandar Jovanovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Nathan Ake (Sakat - Baldırından Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Archie Brown (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Berkan Kutlu Kocaelispor 5 Gol 1 Asist Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist Florian Aye Kocaelispor 1 Gol 1 Asist Dan Agyei Kocaelispor 2 Gol 0 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 5 Gol 3 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 6 Gol 2 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 3 Gol 5 Asist Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist

Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Oğuz Aydın.

İkili Rekabet 0 Kocaelispor 0 Beraberlik 2 Fenerbahçe Kocaelispor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Kocaelispor 1, Fenerbahçe 5 gol attı.