SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Kocaelispor, Gri Koray’ı unutmadı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde oynadığı Corendon Alanyaspor maçı öncesinde geçen hafta kalp krizi geçirerek vefat eden ’Gri Koray’ lakaplı taraftarı Koray Koral’ı unutmadı ve video yayınlayarak andı.

Kocaelispor, Gri Koray’ı unutmadı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Corendon Alanyaspor’u konuk eden Kocaelispor, geçen hafta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftarını maç öncesinde unutmadı.

Kocaeli Stadyumu’ndaki dev ekranlarda ’Gri Koray’ lakaplı 55 yaşındaki Koray Koral’ın anısına birkaç dakikalık video yayınlayan yeşil-siyahlılar, tribünlerin yakından tanıdığı ve sevdiği taraftarın kombineli koltuğuna da fotoğrafını yerleştirdi.

Konyaspor galibiyetini de Koray Koral’a ithaf eden Körfez ekibinin yanı sıra kent genelinde birçok karşılaşmada da Kocaelispor sevdalısı Koray Koral için pankartlar açıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok konuşulmuştu! Mert Günok'tan kaptanlık açıklamasıÇok konuşulmuştu! Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması
Alperen Şengün 2. maçta da yapacağını yaptı!Alperen Şengün 2. maçta da yapacağını yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.