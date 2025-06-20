Kocaelispor, Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig’e 16 yıl sonra yükselen Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz günlerde kulübü Partizan ile anlaşmaya varıldığını açıkladığı 32 yaşındaki Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla transfer duyuruldu. Hazırlanan video ile yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi.

Aleksandar Jovanovic 2024-2025 sezonunda çıktığı 30 lig maçının 14’ünde kalesini gole kapattı.