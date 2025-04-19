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Kocaelispor, kutlamalara otelde başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 22:35
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Trendyol Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da yarın oynayacakları deplasman için İstanbul’da otelde konaklayan futbolcular, kutlamalara erken başladı.

Kocaelispor, kutlamalara otelde başladı

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Sakarya’da oynanan maçta Boluspor’un, Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesiyle beraber Kocaelispor, Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. 16 yıl sonra Süper Lig hasretine son veren yeşil-siyahlılarda kutlamalar başladı.

Körfez ekibinde futbolcular, Esenler Erokspor ile yarın oynayacakları maç için İstanbul’da konaklamaya geldikleri otelde Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı. Kocaelispor, bu anları sosyal medya hesabından, "Sakarya’dan gelen güzel haberden sonra biz!" notuyla paylaştı.

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