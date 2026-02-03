SPOR

Türkiye Kupası'nda güne damga vurdu! Iğdır FK'dan Antalyaspor'a 6 gol

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda bugün Iğdır FK'ya konuk oldu. Karşılaşmaya büyük çoğunluğu genç isimlerden oluşan bir ekiple çıkan Antalyaspor, Iğdır FK'dan fark yedi. Bu sonuç güne damga vuran maçlarda biri oldu.

Burak Kavuncu

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Süper Lig ekibi Antalyaspor’u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek güne damga vurdu.

İLK YARIYA FIRTINA GİBİ GİRDİ!

Türkiye Kupası nda güne damga vurdu! Iğdır FK dan Antalyaspor a 6 gol 1

Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Antoine Conte’nin golüyle öne geçti. Bu golün şokunu atlatamayan Antalyaspor savunması, 16. dakikada Aaron Suarez’i durduramadı ve skor 2-0’a geldi. Baskısını sürdüren Iğdır FK’da Conte, 24. dakikada bir kez daha sahne alarak farkı üçe çıkardı. İlk yarının son bölümünde Dorin Rotariu’nun 31. dakikadaki golüyle ev sahibi soyunma odasına 4-0 üstün girdi.

1.LİG EKİBİ FARKA KOŞTU...

Türkiye Kupası nda güne damga vurdu! Iğdır FK dan Antalyaspor a 6 gol 2

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Iğdır temsilcisi, 50. dakikada Özder Özcan’la fileleri havalandırarak skoru 5-0 yaptı. Mücadelenin son bölümünde ise 85. dakikada Gianni Bruno perdeyi kapatan golü kaydetti ve karşılaşma 6-0 sona erdi.

ANTALYASPOR GRUPTA DİBİ GÖRDÜ!

Türkiye Kupası nda güne damga vurdu! Iğdır FK dan Antalyaspor a 6 gol 3

Bu sonuçla Iğdır FK, gruptaki iddiasını güçlendirirken sergilediği etkili futbolla da büyük alkış topladı. Antalyaspor ise kupadaki en ağır yenilgilerinden birini alarak hayal kırıklığı yaşadı.

