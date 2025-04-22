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Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmelerini uzattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 14:33
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Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’da Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes'in sözleşmeleri, uzatma opsiyonu kullanılarak 1 yıl uzatıldı.

Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmelerini uzattı

1'inci Lig'in 35'inci haftasında matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’da Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmeleri 1 yıl uzatıldı.

Yeşil-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmelerinde yer alan uzatma opsiyonunun kullanıldığı belirtilerek, “Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 2024-2025 1'inci Lig sezonunda Kocaelispor’da 33 maça çıkan Oğulcan Çağlayan 17 gol ve 5 asist yaptı. Ryan Mendes ise ligde çıktığı 31 maçta 11 gol ve 7 asist ile takımına katkı verdi. Kocaelispor’da ligde skora Oğulcan Çağlayan’dan sonra en çok katkı sağlayan isim Ryan Mendes oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
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