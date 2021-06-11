Kocaelispor, Stancu'yu istiyor

TFF 1. Lig'de kalıcı ve iddialı olma hedefiyle yola çıkan Kocaelispor’da yeni sezon için transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Basın mensupları ile buluşan Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ciddi transferler yapan rakiplerinden geri kalmamak için gerekli adımları atacaklarının altını çizen Yaşar, devam eden transfer çalışmalarında Stancu, Momchil, Dino ve bir yerli oyuncuyla ilgilendiklerini belirtti.

"RAKİPLERİMİZ ÇOK CİDDİ TRANSFERLER YAPIYOR ONLARDAN GERİ KALMAMAMIZ GEREKİYOR"

Kadroya önemli oyuncular katarak rakiplerden geri kalmayacaklarını, Stancu, Momchil, Dino ve bir yerli golcü ile ilgilendiklerini ifade eden Mehmet Yaşar, "Stancu ile ilgili görüşmelerimiz evet var. Stancu ile çalışmak istiyoruz. İnşallah maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor’a katmaya çalışacağız. Önemli bir futbolcu, üst ligde olan bir futbolcu. Zaten birkaç tane üst ligden futbolcu almamız gerekiyor. Çünkü rakiplerimiz bu anlamda çok ciddi transferler yapıyor. Onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Stancu ile ilgileniyoruz işin açıkçası. Bizim istediğimiz fiyata gelmesi gerekiyor. Bayağı yol aldık. Ufak tefek pürüzler kaldı gibi onları da aşabilirsek inşallah kazandıracağız gibi. Dino’nun ismi geldi, hocamız da istiyor. Bir teklif verdik ama Stancu’yu bitirebilirsek Dino’yu askıya alırız. Stancu öncelikli bir tane de yerli futbolcumuz var. Dino en son. Şu anda Momchil ile ilgileniyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

