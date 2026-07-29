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Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Paul Onuachu rekor bonservise gidiyor

Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu'nun yeni durağı İngiltere Premier Lig oluyor. Geçtiğimiz ay dev bir teklifi elinin tersiyle iten bordo-mavili yönetimin, yıldız golcünün gidişine izin vereceği rekor bonservis bedeli ve yeni takımı netlik kazandı.

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Paul Onuachu rekor bonservise gidiyor
Emre Şen
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da, takımın yıldız golcüsü Paul Onuachu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Deneyimli santrforun kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmesi bekleniyor.

YENİ ADRESİ FULHAM OLUYOR

Avrupa ekiplerinin radarında olan başarılı forvet için en ciddi adımı atan kulüp belli oldu. Onuachu'nun kısa süre içerisinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. Ada temsilcisinin bu flaş transferi bitirmek için 25-30 milyon Euro bandında bir bedeli gözden çıkardığı iddia ediliyor.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Yıldız oyuncunun ayrılığı için kapıyı yüksekten açan Trabzonspor yönetimi ise bonservis konusunda taviz vermeye yanaşmıyor. Bordo-mavili idarecilerin, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den gelen 20 milyon Euro değerindeki resmi teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Karadeniz fırtınasının, golcü oyuncusunu 30 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle satmayı düşünmediği ve İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıklarda bu rakamı baz aldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Paul Onuachu
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