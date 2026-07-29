Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Paul Onuachu rekor bonservise gidiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da, takımın yıldız golcüsü Paul Onuachu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Deneyimli santrforun kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmesi bekleniyor.

YENİ ADRESİ FULHAM OLUYOR

Avrupa ekiplerinin radarında olan başarılı forvet için en ciddi adımı atan kulüp belli oldu. Onuachu'nun kısa süre içerisinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. Ada temsilcisinin bu flaş transferi bitirmek için 25-30 milyon Euro bandında bir bedeli gözden çıkardığı iddia ediliyor.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Yıldız oyuncunun ayrılığı için kapıyı yüksekten açan Trabzonspor yönetimi ise bonservis konusunda taviz vermeye yanaşmıyor. Bordo-mavili idarecilerin, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den gelen 20 milyon Euro değerindeki resmi teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Karadeniz fırtınasının, golcü oyuncusunu 30 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle satmayı düşünmediği ve İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıklarda bu rakamı baz aldığı ifade edildi.