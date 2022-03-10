Kocaeli'ye tır ve kamyon girişine izin verilmeyecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tır ve kamyonların girişine, ikinci duyuruya kadar izin verilmeyecek.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesinde, kentte yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle İstanbul ve Anadolu istikametinden tır ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, Kocaeli istikametine seyir halinde olan sürücülerin bulundukları yere en yakın park alanı veya otoyollardaki hizmet tesislerinde bekleyerek kurallara riayet etmeleri istendi.
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