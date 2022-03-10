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Kocaeli'ye tır ve kamyon girişine izin verilmeyecek

10.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'ye tır ve kamyon girişine izin verilmeyecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tır ve kamyonların girişine, ikinci duyuruya kadar izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesinde, kentte yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle İstanbul ve Anadolu istikametinden tır ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Kocaeli istikametine seyir halinde olan sürücülerin bulundukları yere en yakın park alanı veya otoyollardaki hizmet tesislerinde bekleyerek kurallara riayet etmeleri istendi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli ECZANELER
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