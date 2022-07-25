KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Koçak, pırlantada renklerin önemini anlattı

İSTANBUL (AA) - KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Koçak, renklerin hayatın her alanında öneminin arttığını belirterek, dünyanın en değerli işlenmiş madenlerinden olan pırlanta için de renklerin ne kadar önemli olduğunu kaydetti.

KOÇAK'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tevfik Koçak, 2022 yılının en trend renklerini anlatmadan önce kişisel tarzı tamamlarken güncel modayı takip etmenin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Koçak, "Çevrenizdeki herkesin gözüne hitap ederek dikkatleri toplamanız bir yana, güncel trende uygun kombinlerinizle moda anlayışınızı yansıtabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bu sene yaza damga vurmak isteyenler için çalıştıkları renkler arasında “çarpıcı bir mor” ya da “mavi” renklerin öne çıktığını belirten Koçak, "Tüm dünyanın dikkatini çekecek şekilde 'very fairy' olarak adlandırılan mavinin en ferah tonunu ve kırmızının en tutkulu tonunu bir araya getiren spesifik bir mor bu yıla damgasını vurdu diyebiliriz.

Mavi-mor olarak da tanımlanan bu renk, kombinlerinizin bir yerlerinde yer aldığında doğrudan yüksek frekansı ile dikkat toplayabilir. Bu rengin yakınlarına ise mavi algısını artırabilecek bir açık mavi taşlı KOÇAK pırlanta yerleştirmek çarpıcı bir fikir olabilir. Daha nötr ancak yine de oldukça ışıltılı bir görünüm için yalnızca tektaş pırlanta mücevher de da tercih edebilirsiniz. İster kolye ister yüzük olarak kombinlerinize ekleyebileceğiniz bu estetik, taşıdığınız mavimsi moru parlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılının trend renklerinden birisinin de safir yeşili olduğunu anımsatan Koçak, "Yeşil çoğunlukla sakinlik ve dinginlikle eşleştiriliyor olsa da safirin hafif koyu ancak ışıltılı yeşili harmoni, zarafet ve güçlenmeyi temsil eder. Safir taşlı pırlanta modelleri bu açıdan 2022’nin çarpıcı seçenekleri arasında yer alırken eğer bu rengi kombinlerinizde kullanacaksanız, yeşili dengeleyecek açık kırmızı renklere sahip mücevherleri de tercih edebilirsiniz." yorumunu yaptı.

Koçak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca, moda trendlerine uygun olarak her yıl açıklanan trend renkler, kombinleri de taçlandırır, burada dikkat edilmesi gereken ise sizin kendinizi nasıl özel hissettiğiniz ve renkleri nasıl bir araya getirdiğinizdir. Siz ister renkli pırlanta modelleri ile kombinlerinize bu rengi ekleyin ister kombininizde bu rengi kullanın her halükarda çarpıcı bir görünüm için renkler arasında uyumu kendiniz yaratmalısınız.

Size en iyi hissettiren renkleri, kendinizi özel hissetmenizi sağlayan tasarımları tercih etmeli ve renkleri özgürce kullanmanız için birbirinden değerli pırlanta modellerimizi mutlaka keşfetmelisiniz."

