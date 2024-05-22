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'Kocamın her sevgilisini aradım' diyerek itiraf etti! Serhat Yabancı kendini tutamadı! Adriana Lima'yı örnek gösterdi ve..

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 16:02
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Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral programında işlediği konularla sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor. Programında canlı telefon bağlantıları alan Viral'e gelen itiraflar ise adeta ağızları açık bırakıyor. Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'nın konuk olduğu programa gelen bir itiraf herkesi şaşırtırken Yabancı'nın verdiği örnek sosyal medyada gündem oldu...

'Kocamın her sevgilisini aradım' diyerek itiraf etti! Serhat Yabancı kendini tutamadı! Adriana Lima'yı örnek gösterdi ve..

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan yorumlar adeta ağızları açık bırakıyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerini yorumluyorlar. Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'nın konuk olduğu son bölüme gelen bir itiraf ise herkesi şaşırttı.

'Eşim tarafından iki kere aldatıldım' diyen bir kadın tüm aldatılmalarının sonucunda eşi tarafından bir şekilde kandırıldığı ve eşinin kendisini 'benimle alakalı değil' diyerek ikna etmeyi başardığını söyledi.

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'KOCAMIN HER SEVGİLİSİNİ...'

Kocasının aramalarını ve konumlarını gördüğünü söyleyen izleyici 'kocamın her sevgilisini aradım' dedi ve bu konuda uzman isim Serhat Yabancı'dan yardım istedi.

Nur Viral konuğuna eşinin sevgilisi olan kadınları neden aradığını sordu. İzleyici ise; 'Acaba ne kadar güzel? Beni aldatacak neyi var?' diye merak edip aradığını söyledi.

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UZMAN İSİM KENDİNİ TUTAMADI

Serhat Yabancı bu itiraf karşısında kendini tutamadı ve ''asla üçüncü kişi ile muhatap olmamak gerekiyor. Bir insan sizi aldatmak istiyor ise sizin ne kilonuz ne boyunuz hiç önemli değil. Bu dünyada Adriana Lima aldatılmadı mı? Aldatıldı. Bu ülkede ne güzel kadınlar, güzelliğiyle birinci olmuş dereceye girmiş kadınlar aldatılmadı mı? Aldatıldı. O zaman ikinci kadına bakarak kendinizi kıyaslarsınız. Siz kendinizi değersizleştirirsiniz. Eylem yapanındır. Olayı üçüncü kişiden bağımsız yorumlamanız gerekiyor' diye konuştu.

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Serhat Yabancı'nın bu örneği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yabancı'ya 'Çok doğru söylemiş', 'Nasıl doğru sözler' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima Nur Viral
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