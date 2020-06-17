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Kocan Kadar Konuş ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 20:09 | Son Güncelleme

Kocan Kadar Konuş isimli romantik komedi filmi bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Kocan Kadar Konuş, Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından filme uyarlandı. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği Kocan Kadar Konuş’un başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım üstleniyor. İşte Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı…

Kocan Kadar Konuş ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı

Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Barönü yer alıyor. İşte Başrollerinde Nevra Serezli, Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş filminin ayrıntıları...

Kocan Kadar Konuş

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCU KADROSU

Ezgi Mola (Efsun)
Murat Yıldırım (Sinan)
Nevra Serezli (Peyker)
Gülenay Kalkan (Gönül)
Ebru Cündübeyoğlu (Nur)
Muhammet Uzuner (Yazar)
Begüm Öner (Merve)
Gül Arıcı (Tuğçe)
İsmail İncekara (Oktay)
Emine Gülsüm Göznümer (Uresin)

KOCAN KADAR KONUŞ FRAGMAN


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