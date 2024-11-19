'Koçari' şarkısıyla hafızalara kazındı! 2+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor... Hülya Polat evinin kapılarını ilk kez açtı

'Koçari' şarkısıyla hafızalara kazınan ve Karadeniz müziğinin sevilen sesi Hülya Polat bir süredir ortalıkta yoktu. Sempatik halleri ve kendine has tavırları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim şimdi de 2+1 eviyle gündemde.

Hülya Polat, Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı ilgiyle izlenen programı Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne evinin kapılarını ilk kez açtı.

2+1 dairede mütevazı bir hayat süren Hülya Polat bu evde yeğeni ile birlikte yaşıyor. Sade ama şık olarak döşenen evde koyu ve bej renkler hakim.

Evin bir köşesinde ise sazlar, bağlamalar ve gitarlardan oluşan bir müzik kısmı bulunuyor.

YORUM YAĞDI

Küçük bir mutfağı ve bir de giyinme odası olan Hülya Polat'ın mütevazı yaşamı sosyal medyada ilgi gördü.

Ünlü ismin evine; 'çok doğal bir ev', 'işte bizden biri', 'İşte samimiyet dediğin budur', 'böyle samimi hayatları özledik' gibi yorumlar yapıldı.