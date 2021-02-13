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Koçarlı Belediyesi’nde yeni araçlar görücüye çıktı

13.02.2021 19:22 | Son Güncelleme:
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan göreve geldiği günden bu yana ilçeye 24 araç kazandırdı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan göreve geldiği günden bu yana ilçeye 24 araç kazandırdı. Başkan Kaplan ilçeye hizmet yolunda yeni araçların da belediyeye kazandırılmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan daha önce alınan kepçe, kamyon ve diğer ihtiyaç duyulan araçların yanı sıra şimdi de 3 traktör ve 3 römork kazandırdı. Kaplan yeni araçların tanıtımını sosyal medyadan yaparak "11 Aralık 2020 tarihinde, ’21. Aracımız geldi, 22, 23, 24 yolda... 22, 23, 24 geldi şimdi 25, 26 ve 27 yolda’ demiştik. Belediye kaynaklarımız ile alınan 3 adet traktör ve römorkumuz Koçarlımıza hayırlı olsun. Gücümüze güç katmaya, Koçarlımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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