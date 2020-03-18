Koçarlı’da faaliyetlerine devam eden gıda firmaları denetlendi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve İlçe Tarım Müdürü Mehmet Örnek Korona virüs tedbirleri kapsamında, faaliyetlerine devam eden lokanta ve restoranlarda hijyen kurallarıyla ilgili incelemede bulunarak, dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın temel ihtiyacı olarak belirtilerek, kapsam dışında tutulan restoran ve lokantaların faaliyetlerini yürütürken müşteriler aradı 1.5 metre olacak şekilde oturma düzenini sağlamaları konusunda bu işletmelere gerekli tebliğin yapılması ardından. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçe Tarım Müdürü Mehmet Örnek ile birlikte, İlçede faaliyet gösteren Lokanta ve restoranlarda bir takım incelemelerde bulundu.

Alınması gereken tedbirleri kapsamında titizlikle çalışmalarını yürüten Kaplan, "Temel ihtiyacımız olan gıda sektörünün özellikle daha dikkatli olması gerekiyor. Önlemlerin en yüksek düzeyde tutulması gerekiyor. Müşteriler arası mesafe 1.5 metreden az olmamalı eldiven, bone ve maskelerimizi muhakkak takmalıyız" dedi.



