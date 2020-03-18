YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Koçarlı’da faaliyetlerine devam eden gıda firmaları denetlendi

Koçarlı’da faaliyetlerine devam eden gıda firmaları denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 18.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve İlçe Tarım Müdürü Mehmet Örnek Korona virüs tedbirleri kapsamında, faaliyetlerine devam eden lokanta ve restoranlarda hijyen kurallarıyla ilgili incelemede bulunarak, dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmede bulundu.İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın temel ihtiyacı olarak belirtilerek, kapsam dışında tutulan restoran ve lokantaların faaliyetlerini yürütürken müşteriler aradı 1.5 metre olacak şekilde oturma düzenini sağlamaları konusunda bu işletmelere gerekli tebliğin yapılması ardından.

Koçarlı’da faaliyetlerine devam eden gıda firmaları denetlendi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve İlçe Tarım Müdürü Mehmet Örnek Korona virüs tedbirleri kapsamında, faaliyetlerine devam eden lokanta ve restoranlarda hijyen kurallarıyla ilgili incelemede bulunarak, dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmede bulundu.
İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın temel ihtiyacı olarak belirtilerek, kapsam dışında tutulan restoran ve lokantaların faaliyetlerini yürütürken müşteriler aradı 1.5 metre olacak şekilde oturma düzenini sağlamaları konusunda bu işletmelere gerekli tebliğin yapılması ardından. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçe Tarım Müdürü Mehmet Örnek ile birlikte, İlçede faaliyet gösteren Lokanta ve restoranlarda bir takım incelemelerde bulundu.

Alınması gereken tedbirleri kapsamında titizlikle çalışmalarını yürüten Kaplan, "Temel ihtiyacımız olan gıda sektörünün özellikle daha dikkatli olması gerekiyor. Önlemlerin en yüksek düzeyde tutulması gerekiyor. Müşteriler arası mesafe 1.5 metreden az olmamalı eldiven, bone ve maskelerimizi muhakkak takmalıyız" dedi.

Koçarlı’da faaliyetlerine devam eden gıda firmaları denetlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Kayserispor’da asistler Bernard Mensah’tan

Kayserispor’da asistler Bernard Mensah’tan

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu

JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu

Sivas’ta korona tedbirli anma

Sivas’ta korona tedbirli anma

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:08
Öğle
13:22
İkindi
16:46
Akşam
19:25
Yatsı
20:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Elifnur Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.