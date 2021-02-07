Koçarlı’da küçük üreticiye Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yem desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, dövizle birlikte artan yem fiyatlarından dolayı zor durumda kalan küçük ölçekli aile işletmelerinin yanında yer almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan, Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem aracılığıyla Koçarlı’da da yüzlerce üreticiye binlerce çuval besi ve süt yemi hibe edildi. Aydınlı üreticilerin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, onları girdi maliyetlerinin en büyük kalemini oluşturan yemde de yalnız bırakmadıklarını söyledi. Dağıtımlara katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, "Biz Aydın’dan bu meşaleyi yaktık, bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu. Aydın’da 5 baş ve daha az büyükbaş hayvanı olan üreticilere besi veya süt yemi hibe ediliyor. Pilot projede dağıtımlar Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde başlanırken Koçarlı ilçelerinde de dağıtım yapılıyor. Desteklemeler toplamda 737 aile işletmesindeki 3 bin 50 hayvan için yapılıyor.

Yem dağıtımlarında yer alan Başkanvekili Barış Altıntaş, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tarım memleketinde çiftçiye olan desteğimiz yine devam ediyor. Bugün Koçarlı’daki dağıtımlara en yüksek mahallelerimizden olan 640 rakımlı Mersinbeleni Mahallemizde devam ediyoruz. Bugün 8 mahallemizde daha yemleri çiftçilerimizle buluşturacağız. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğu ülkemizde bu destek bütün üreticilerimiz için iyi oluyor. Mazotun ve diğer girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda yem desteğimizi ve diğer desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. Başkanvekili Altıntaş ayrıca, "Bu yem desteğimiz 5 baş ve altında hayvanı olan üreticilerimiz için. Onları da desteklemek gerekiyor ki onlar da büyüsün. Bu topraklarda küçük üreticiyi küstürdüğümüzde ülkeyi daha fazla dışa bağımlı hale getiririz, bu da büyük tehlike arz ediyor. Biz Aydın’dan bu meşaleyi yaktık, bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Küçük aile işletmelerinin yalnız bırakıldığını söyleyen vatandaşlar ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yem desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Kendisini bildi bileli hayvan beslediğini ifade eden Koçarlı’nın Gaffarlar Mahallesi’nden Mehmet Narinceli "Daha öncesinde böyle bir destek görmedik. İlk defa başkanımız Özlem Çerçioğlu elini uzattı. Bu destek çok iyi geldi. Kendimiz zar zor geçiniyoruz. Geçen günlerde hayvanlarıma vermek için bir çuval yem ve ot alabildim, fakat onu bile tanıdık bir arkadaşımdan veresiye aldım. Yani durumlarımızı çok iyi değil. Kendimizden kısıp hayvanımıza yediriyoruz" dedi.

Bu desteğin çok iyi olduğunu belirten Narinceli, "Şimdiye kadar hiç kimse böyle bir destekte bulunmadı, hiç kimseden böyle bir destek görmedik. Bahara kadar bu yemlerle idare edeceğim. Allah razı olsun başkanımızdan. Küçük üreticilerin durumu çok kötü. Bizler karnımızı zor doyuruyoruz; iş yok, doğru dürüst gelir yok" ifadelerini kullandı. Mersinbeleni Mahallesi’nden Ayfer Kurt ise 4 ineğinin sütüyle aile ekonomisine katkı yapmaya çalıştığını belirtip, "Süt para yapmıyor. Hayvan beslemek çok maliyetli. Ek gelir olsun diye yapıyoruz ama geçim sıkıntısı yaşıyoruz ve çok zorlanıyoruz. Büyükşehir’in yem vermesi çok iyi geldi. Şimdiye kadar hiç yem desteği görmemiştik" dedi.

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