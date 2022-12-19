Koçarlı’da tarihin kapıları aralanıyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Çalışmalar tamamlandığında burası da Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Çakırbeyli Köy Pazarı ile bütünleşecek. Koçarlı daha da gezilmeye, görülmeye değer bir yer haline gelecek" dedi.

Cihanoğlu Kulesi ve Konağı ile birlikte çevresi için Koçarlı Belediyesi tarafından hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na sunulan restorasyon projesi geçtiğimiz aylarda onaylandı. İzmir Rölöve ve Anıtlar Ege Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ihale sonrası restorasyon ve rölöve çalışması ile önümüzde ay başlayacağı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenek aktarılacak olan restorasyon ve rölöve projesi çalışmaları öncesinde Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca, Rölöve ve Anıtlar Ege Bölge Müdürü Sibel Dönmez ve beraberindeki heyet ile birlikte Cihanoğlu Kulesi, Konağı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

"YENİ YILIN İLK AYLARINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK"

Koçarlı Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’nda gerçekleştirilecek olan restorasyon çalışmalarının ilçenin kent tarihi için önemli olduğunu ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Bu projenin Koçarlı kent tarihi için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımız Nedim Kaplan beyefendi en başından beri burası için güçlü bir vizyon ortaya koydu. Bizler de onun enerjisi ile birlikte burada gerekli çalışmaları süratle tamamlamak noktasında el birliği ile çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Kültür ve Turizm Bakanımız bu projeyi 2023 Yatırım Programı içerisine dahil etti. 2023’ün ilk ayları ile birlikte burada fiziki çalışmalar başlayacak" dedi.

"BU PROJE UZUN YILLARDIR KONUŞULAN BİR PROJEYDİ"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, uzun yıllardır konuşan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’nın restorasyon projesinin gerçekleştirilmesinin kendi döneminde hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "1700’lü yıllardan kalma Kanuni Sultan Süleyman tarafından Cihanoğlu Beyliği’ne vakfedilmiş bir alan burası. Bu proje uzun yıllardır Koçarlı’da konuşulan bir projeydi. Koçarlı ilçemizde ilgili tüm yatırımlar sürerken biz de belediye olarak tarihimize de sahip çıkmak istedik. Konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanımız Nuri Ersoy ile görüştük. Bakan beyin ’siz yasal zemindeki problemleri halledin, biz de restorasyon, rölöve ve turizme kazandırılması noktasında biz de ne gerekiyorsa yapacağız’ sözünden hareket ile enerjimizi bu yönde harcadık. Kamulaştırma meselesini çözdük, belediye olarak üzerimize düşen restorasyon ve rölöve çalışmalarını tamamladık. Bu tip çalışmalar çok zaman alsa da biz 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde; kamulaştırma, restorasyon ve rölöve öncesi çalışmaları, proje çalışmasını tamamlayarak Anıtlar Kurulu’ndan geçmesini sağladık" diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR 10 BİN METREKARELİK BİR ALANI İÇERİSİNE ALIYOR"

Gerçekleştirilecek restorasyon ve rölöve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kaplan, "Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’nın bulunduğu bu alan dışarısında 5 bin metrekarelik küçük bir pazar yeri var. Orayı da sisteme entegre haline getirdik. Yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisindeki alanda gerçekleştirilecek çalışmalarla burayı turizme kazandıracağız. Tarihimizi yaşatarak, o dokuyu orijinaline döndürerek gelecek kuşaklara aktarmanın derdindeyiz. Belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bizim de tahsis ettiğimiz 5 bin metrekarelik alan içerisinde köylü pazarı, yöresel ürünlerin satıldığı alanlar, hediyelik eşya stantları, yeme-içme alanları ve otopark gibi bu bölge ile entegre olacak şekilde alanları da ilçemize kazandıracağız. Kent müzesi de bu proje dahilinde gerçekleştirilecek olan çalışmalardan bir tanesi. Çalışmalar tamamlandığında burası da Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Çakırbeyli Köy Pazarı ile birlikte bütünleşecek. Koçarlı daha da gezilmeye, görülmeye değer bir yer haline gelecek" ifadelerini kullandı.

