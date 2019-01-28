Kocası ve çocuklarına kızdı, çözümü klozete elektrik vermekte buldu

İsmini açıklamayan annenin en büyük derdi eşi ve çocuklarının tuvalette fazla vakit geçirmesiydi.

Tuvalette işini çok kısa sürede hallettiğini iddia eden kadın artık tuvalet sırası beklemekten bıkmıştı. Bunun için çözümü klozete elektrik vermekte buldu.

Kadın internet sitesinde "Her üst kata tuvalet için çıktığımda biri mutlaka tuvalette oluyor.

Ben tuvaleti kullanmada ailenin geri kalanından daha hızlıyım. Ben de tuvalete elektrik bağlamaya ve klozette beş dakikadan fazla oturana elektrik şoku vermeye karar verdim. Ya da bilet kapıda içeri girmek için bilet kesen makineler koyacağım." ifadeleri yer aldı.

Kadının bu uygulamayı hayata geçirip geçirmediği bilinmiyor ancak bu açıklaması bile internet aleminde viral olmaya yetti.

