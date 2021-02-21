Kocası Yeliz Yeşilmen'e hediye almayınca... 'Cimri, düşüncesiz...'

İş insanı Ali Uğur Akbaş ile 11 yıldır evli olan ve bu evliliğinden iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen, son paylaşımlarıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Ailesi ve arkadaşlarıyla hafta sonu Maşukiye'ye giden Yeliz Yeşilmen, eşiyle yaptığı paylaşımlara düştüğü notlarla gündem oldu.

Dün Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşan Yeliz Yeşilmen, gönderisine "Huhu tam da bu foto sonrası birbirimize girdik sebep? Tabii ki içimde Kalmasın 4 yıldır gelmeyen evlilik yıldönümü hediyesi. Yani bir dal çiçek dahi gelmedi yine yolda bu konu ve artık net küstüm hatta şimdiki otelde bile ayrı odalar eh dayanamam bu kadarına pes. Sizlerle her şeyi paylaşan ben şunun kulağını sağlam çekin derim" notunu düştü.

"DÜŞÜNCESİZ VE İNANILMAZ CİMRİ"

Ardından benzer pozlarını Instagram hesabının hikaye bölümünden de yayınlayan Yeşilmen, "Düşüncesiz ve inanılmaz cimri oh rahatladım be" yazdı.

Bir sonraki paylaşımda eşinin yüzünü uygulama ile geçnleştiren şarkıcı, "Al bu da benim saan hediyem olsun" diyerek göndermede bulundu.



Sabah saatlerinde de kahvaltı sofrasını takipçileri için yayınlayan Yeşilmen, eşini olduğu tarafı çekmedi ve "Küsüm, o tarafa bakmıyorum" notunu düştü.

