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Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı’na Hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldı.

Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldı. 24 saat prensibiyle dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklar başta olmak üzere her bayram öncesi bölge sınırları içerisinde temizlik ve çevre düzenlemesi gibi konularda çalışmalar yaparak, ilçe sakinlerine sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “ Vatandaşlarımızın bayramı daha huzurlu, daha temiz ve daha nezih bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerimiz gereken tedbirleri aldı. Vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi güzel hizmetleri ayaklarına getirebilmek, onlara daha güzel hizmeti sunabilmek için yapmış olduğumuz çalışmaları devam ettiriyoruz. Bayram günü vatandaşlarımızın özellikle belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. 350 personel ve 83 kasabın görevli olduğu 12 farklı noktada kesim yerimizin yanı sıra bayramda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için özel bir ekip kurduk. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek.”

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Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Melikgazi
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