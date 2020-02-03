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Kocasinan Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını depremzedelere bağışladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.02.2020 18:49 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını depremzedelere bağışladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi meclis üyeleri, şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, meclis üyeleri aldıkları ortak kararla şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlere rahmet, yarılara şifalar diledi.

Hain saldırıyı yapanlara gerekli cevapların misliyle verildiğine dikkati çeken Çolakbayraktar, "Rabb'im, ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Ayrıca Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Yaralı olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar versin. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağış Depremzede Kocasinan

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