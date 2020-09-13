YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı

Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 11 adet konut arsasını 15 ay taksit seçeneği ile 15 Eylül Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak ve Kocasinan’ı Kayseri’nin yeni yüzü yapmak’ için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 11 adet konut arsasını 15 ay taksit seçeneği ile 15 Eylül Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.
Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak ve Kocasinan’ı Kayseri’nin yeni yüzü yapmak’ için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ifade ederek, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.” şeklinde konuştu.
Pervane, Ertuğrulgazi, General Emir ve Ziyagökalp Mahallesi’nde ve Erkilet Bulvarı üzerinde birer adet konut arsası, Mithatpaşa Mahallesi’nde 4 adet konut arsası ile Erkilet Mahallesi’nde 2 adet konut alanı olmak üzere 11 adet taşınmaz satılacak. Konut arsaları, 15 Eylül Salı günü saat 14.00’de ihale ile satışa sunulacak. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü’nden temin edinilebileceği gibi ayrıca 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktıÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:11
Öğle
12:39
İkindi
16:11
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.