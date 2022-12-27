Kocasinan Belediyesi’nden asfaltta da tarihi rekor

Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca asfalt için 1 Milyon 6 bin 720 ton ariyet ve temel malzemesi serimi yapılırken, 50 bin 336 kamyon toprak hareketi gerçekleştiğini ifade etti.

Yapılan hizmetlerle ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yapıyoruz. Daha çağdaş normlarda daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu çerçevede 2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında 146 noktada 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol, 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol ve bu yıl ise 2022 yılında 225 noktada 155 bin ton asfalt ve 132 kilometre yol yaptık. Toplam olarak 8 yılda 1 milyon 533 bin ton asfalt serimi ve bin 195 kilometre yolu, hemşehrilerimin hizmetine sunduk. İlçe sınırları içerisinde 1 Milyon 6 bin 720 ton ariyet ve temel malzemesi serimi yapılırken, 50 bin 336 kamyon toprak hareketi gerçekleştirildi. Bunları yaparken 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan’da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”.

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek noktaladı.

