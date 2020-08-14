YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinanlı kadınlar meslek sahibi oluyor

Kocasinanlı kadınlar meslek sahibi oluyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle kadınların daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için mesleki eğitim kurslarına ev sahipliği yapıyor.Kocasinan Belediyesi, Türkiye İş kurumu (İŞKUR), Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde mesleki eğitim kursları kapsamında Kocasinan Akademi Ziya Gökalp Tesisi’nde açılan kurslar pandemi süreci nedeni ile uzun bir aradan sonra alınan bazı ek tedbirler ile yeniden kapıları açtı.Kocasinan Akademi, Ziya Gökalp Tesisi’nde açılan Cilt Bakımı ve Makyaj Teknikleri Kursu’na kadın kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle kadınların daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için mesleki eğitim kurslarına ev sahipliği yapıyor.
Kocasinan Belediyesi, Türkiye İş kurumu (İŞKUR), Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde mesleki eğitim kursları kapsamında Kocasinan Akademi Ziya Gökalp Tesisi’nde açılan kurslar pandemi süreci nedeni ile uzun bir aradan sonra alınan bazı ek tedbirler ile yeniden kapıları açtı.
Kocasinan Akademi, Ziya Gökalp Tesisi’nde açılan Cilt Bakımı ve Makyaj Teknikleri Kursu’na kadın kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerlere, teorik eğitimin yanı sıra saç kesimi, saç örgüsü, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi temel eğitimleri uygulamalı olarak öğrenerek meslek sahibi oluyor.
Kuaför ve Cilt Bakımı Eğitmeni Yasemin Poyraz "Pandemi sürecinde kurslarımıza ara vermiştik. Kontrollü normal hayata geçişle birlikte aldığımız tedbirler ve ek önlemlerle kurslarımıza devam ediyoruz. Kurs alanımızı genişlettik. Kursiyerlerimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda çok titiz davranıyor. Her gün dersliklerimiz dezenfekte ediliyor. Kursumuza yoğun talep gösteren kursiyerlerimizi, usta ve usta öğretici alanında yetiştiriyoruz. Özelikle kursumuzla hanımlarımızın aile bütçesine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Alt yapıya 42 milyon TL’lik yatırım

Alt yapıya 42 milyon TL’lik yatırım

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:44
Öğle
12:48
İkindi
16:35
Akşam
19:41
Yatsı
21:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.