Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Beyaz TV'de hafta içi her gün saat 11:15'te ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programında kan donduran bir aldatma hikayesi gündeme geldi. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, canlı yayına bağlanarak kocasının kendisini akrabasının eşiyle aldattığını itiraf etti. Kocasıyla kadını banyoda yakaladığını iddia eden izleyici şunları dile getirdi;

'UYANDIĞIMDA EŞİMİN YANIMDA OLMADIĞINI GÖRDÜM'

"Kocamın kardeşi kadar yakın olduğu bir akrabası, eşiyle birlikte bize misafirliğe gelmişlerdi. Adam, işi olduğu için eşini bize bırakıp dışarı çıkmıştı. Biz de evde uyuyorduk. Uyandığımda eşimin yanımda olmadığını gördüm.

'BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ'

Sonra bir baktım ki eşim, akrabasının eşiyle banyoda çıplaktı. Onları öyle gördüğümde hiç bir şey diyemedim. Çünkü söyleseydim beni öldürürlerdi. Ses çıkarsam herkese duyurabilirdim. Ama duyulmaması için salağa yattım."

'EŞİM ARA ARA ONLARDA KALIYOR'

Sunucunun 'O kadını bir daha eve alma' sözleri üzerine izleyici şunları söyledi; "Ben o kadını eve almasam eşim ara ara gidip onlarda kalıyor. Çok yakın akraba oldukları için de kimse şüphelenmiyor."



