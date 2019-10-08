Kocasının kirli çamaşırlarını Netflix ile ortaya döktü!

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından olan Netflix, bu sefer de ilginç bir olayla karşımıza çıktı. Ancak bu seferki olay, teknolojik bir gelişme ile ilgili değil. Hindistan'da yaşayan bir kadın, kocasının kendisine yalan söylediğini Netflix aracılığıyla öğrendi ve hemen boşanma davası açtı.

KADINI KANDIRABİLMEK İÇİN SAHTE BELGELER DÜZENLEMİŞ

Bu ilginç olay, Hindistan'ın en büyük ikinci metropolü olan Delhi'de yaşandı. 1 Ekim'de polis yetkililerine durumu bildiren kadın, mayıs ayında bir kişiyle tanıştığını ve bu kişinin kendisini bir bilim insanı olarak tanıttığını söyledi. Adam, Hint kadını kandırabilmek için sahte belgeler düzenlemiş ve Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) bünyesinde çalıştığını söylemişti.

ADAMIN AİLESİ DE YALANA ORTAK OLMUŞ

Üstelik adamın karısı ve karısının ailesi, evlilik sürecinde birkaç kez adamın ailesini de ziyaret etmişti ve onlar da oğullarının yalanını ortaya çıkartmamak için çeşitli yalanlar söyleyerek bu olaya ortak olmuştu. Ancak kısa bir süre önce adamın tüm foyası ortaya çıktı. Bu süreç ise şu şekilde gerçekleşti;