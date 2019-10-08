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Kocasının kirli çamaşırlarını Netflix ile ortaya döktü!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Hint bir kadın, kocasının yalan söylediğini Netflix aracılığıyla öğrendi. Ortak kullandıkları Netflix hesabından gelen bildirimi gören kadın, kocasından ayrılmak için soluğu mahkemede aldı. İşte o garip olay...

Kocasının kirli çamaşırlarını Netflix ile ortaya döktü!

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından olan Netflix, bu sefer de ilginç bir olayla karşımıza çıktı. Ancak bu seferki olay, teknolojik bir gelişme ile ilgili değil. Hindistan'da yaşayan bir kadın, kocasının kendisine yalan söylediğini Netflix aracılığıyla öğrendi ve hemen boşanma davası açtı.

KADINI KANDIRABİLMEK İÇİN SAHTE BELGELER DÜZENLEMİŞ

Bu ilginç olay, Hindistan'ın en büyük ikinci metropolü olan Delhi'de yaşandı. 1 Ekim'de polis yetkililerine durumu bildiren kadın, mayıs ayında bir kişiyle tanıştığını ve bu kişinin kendisini bir bilim insanı olarak tanıttığını söyledi. Adam, Hint kadını kandırabilmek için sahte belgeler düzenlemiş ve Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) bünyesinde çalıştığını söylemişti.

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ADAMIN AİLESİ DE YALANA ORTAK OLMUŞ

Üstelik adamın karısı ve karısının ailesi, evlilik sürecinde birkaç kez adamın ailesini de ziyaret etmişti ve onlar da oğullarının yalanını ortaya çıkartmamak için çeşitli yalanlar söyleyerek bu olaya ortak olmuştu. Ancak kısa bir süre önce adamın tüm foyası ortaya çıktı. Bu süreç ise şu şekilde gerçekleşti;

ISRO bünyesinde çalıştığını söyleyen adam, bir süre sonra ABD'ye gideceğini ve NASA bünyesinde eğitim alarak astronot olacağını söyledi. Yolculuk günü geldiğinde ise adamı havalimanına kadının babası bırakmış ve babası havalimanından ayrıldıktan sonra ise adam, ABD yerine Hindistan'ın başka bir şehri olan Gurugram'a geçti. Gittiği şehirde eşiyle ortak Netflix hesabına bağlanınca adamın karısına, Netflix'ten bildirim iletilmiş ve kadın, adamın foyasını ortaya çıkartmış.

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BOŞANMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Kadının durumu polis yetkililerine bildirmesinden sonra karısıyla yüzleşen adam ABD'ye hiç gitmediğini, işsiz olduğunu ve kadına yalan söylediğini itiraf etmiş. Şimdi ise ikilinin boşanma süreci devam ediyor.

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