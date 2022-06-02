Koçtaş salgına rağmen 2021'de yüzde 57 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, "2021 yılı da pandemi etkilerinin ve belirsizliğin devam ettiği bir yıl oldu. Olumsuz koşullara rağmen 2021 yılında yüzde 57 oranında bir büyüme sağladık." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesini kesintisiz sürdürüyor. Perakende sektöründe çeyrek asırlık bir şirket olan Koçtaş son yıllarda hız verdiği mağaza açılışlarıyla Türkiye’de 48 ilde müşterileriyle buluşurken dijital kanallarıyla birlikte milyonlarca kişiye Koçtaş kalite ve güvencesini ulaştırıyor.

Koçtaş, perakendecilikte 26 yılı geride bırakırken, müşteri ve çalışan deneyimine, teknolojiye sürekli yatırım yapmayı, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı, tedarikçileriyle birlikte sektörü geliştirip pazar payını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Şirket içerisinde son derece önem verilen ve çok önemli yatırım alanlarından biri olan çoklu kanal yapılanmasıyla hem mağazaları hem de dijital kanallarıyla hızla büyüyen Koçtaş, Fix mağazaları ile yayılımını sürdürürken müşterilerinin taleplerini değerlendirerek büyük Koçtaş mağazası açılışlarına da devam ediyor.

Bu yıl Gaziantep, Balıkesir ve Isparta’da büyük mağazalarının açılışını gerçekleştiren Koçtaş, bugün 231 Koçtaş Fix, 45 de büyük formatlı olmak üzere toplam 276 mağazasıyla 48 ilde hizmet veriyor.

- "2023 hedefimiz 550 mağaza ve 7 bin istihdam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, 2022 yılı içerisinde 4 adet büyük formatlı ve 120 adet Koçtaş Fix olmak üzere 124 yeni mağaza açarak 2022 yılını toplamda 366 adet mağaza ile tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

2023 yıl sonu hedeflerinin toplamda 550 mağazaya ulaşmak olduğunun altını çizen Kılıçoğlu, "Hem dijital kanallar hem de yaygınlaşan mağaza ağıyla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, istihdama ve ülke ekonomisine, yerli tedarikçilerin gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Açılacak mağaza sayısına paralel olarak çalışan sayısının da 2023 yılı sonunda 7 bine ulaşmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Büyüme yolunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Kılıçoğlu, ev geliştirme perakendeciliği sektöründe en çok mağazası bulunan, yerli ve yabancı çok sayıda markanın yüz binlerce ürününü uygun fiyat ve kolay ödeme avantajıyla müşterilerine sunan Koçtaş’ın büyümeye odaklandığını belirterek, şunları aktardı:

"2021 yılı da pandemi etkilerinin ve belirsizliğin devam ettiği bir yıl oldu. Olumsuz koşullara rağmen 2021 yılında yüzde 57 oranında bir büyüme sağladık. Son yıllardaki e-ticaret ve online alışveriş rüzgarından biz de faydalandık, mobil, web ve kiosktan oluşan dijital kanallarımızda önceki yıla göre yüzde 66 büyüyerek toplam satışlarımız içindeki payını yüzde 11,8’e çıkardık. 2022 yılı sonunda ise yüzde 88 büyüme ile bu rakamı yüzde 13.4’e çıkarmayı hedefliyoruz. Pandemi öncesi döneme göre dijital satışlarımızda kiosk dahil yüzde 220 oranında bir artış sağladık. E-ticaret satışlarımız geçen yıla oranla da ilk 3 ayda yüzde 134 arttı. 2023 yılı hedefimiz ise bu payı yüzde 17’ye yükseltmek. Hem mağazalarımız hem de dijital platformlarımızla yakaladığımız bu ivmeyi artırarak sürdürecek ve büyüme yolunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2022 yılı yatırım tutarımızı geçen yıla oranla iki kat artırdık."

- "Koçtaş Basic ile yıl sonunda 250 ürüne ulaşacağız"

Tüketicilerin fiyat-performans odaklı alışveriş beklentilerini karşılama amacıyla hayata geçirdikleri özel markalı ürünleri Koçtaş Basic’e de değinen Kılıçoğlu, "Özellikle pandemi süreci ile birlikte tüketiciler daha çok fiyat/performans odaklı bir yaklaşımla alışverişe yöneliyor. Özel markalı (private label) ürünlere olan bu yönelim, tercihten ziyade bir zorunluluk. Önümüzdeki süreçte bu ürünlerin payının artacağını gözlemliyoruz. Biz de Koçtaş olarak geçtiğimiz yıl özel markalı ürünlerimizi hayata geçirmeye başladık ve bu alanda da büyümemizi sürdürüyoruz. 2021 yılı başında 6 kategoride 45 ürünle başlayan yolculuğumuzda bugün 11 kategoride 197 ürüne ulaşmış durumdayız. Yıl sonuna kadar 200 yeni ürünü daha raflarda müşterilerimizle buluşturarak Koçtaş Basic markalı ürün sayımızı 400’ye çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

