Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi konusu nedir? Kod Adı Angel filmi oyuncuları kimler? Bir Gerard Butler klasiği!

Kod Adı: Angel filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Kod Adı: Angel, orijinal adıyla Angel Has Fallen filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Ric Roman Waugh yapıyor. İşte Ric Roman Waugh'un yönettiği Kod Adı: Angel filmi ile ilgili merak edilenler...
Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir.
Gerard Butler
Morgan Freeman
Frederick Schmidt
Danny Huston
Rocci Williams
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Çöp Adam
14:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Kod Adı: Angel
02:30 Kiralık Aşk
04:00 Erkenci Kuş