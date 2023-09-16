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Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi konusu nedir? Kod Adı Angel filmi oyuncuları kimler? Bir Gerard Butler klasiği!

16.09.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi ile ilgili aramalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Gerard Butler ve Frederick Schmidt'in başrolde olduğu aksiyon ve macera tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi konusu nedir? Kod Adı Angel filmi oyuncuları kimler? Bir Gerard Butler klasiği!

Kod Adı: Angel filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Kod Adı: Angel, orijinal adıyla Angel Has Fallen filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Ric Roman Waugh yapıyor. İşte Ric Roman Waugh'un yönettiği Kod Adı: Angel filmi ile ilgili merak edilenler...

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU

Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir.

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KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler
Morgan Freeman
Frederick Schmidt
Danny Huston
Rocci Williams

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Çöp Adam
14:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Kod Adı: Angel
02:30 Kiralık Aşk
04:00 Erkenci Kuş

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