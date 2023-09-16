Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi konusu nedir? Kod Adı Angel filmi oyuncuları kimler? Bir Gerard Butler klasiği!

Kod Adı: Angel filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Kod Adı: Angel, orijinal adıyla Angel Has Fallen filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Ric Roman Waugh yapıyor. İşte Ric Roman Waugh'un yönettiği Kod Adı: Angel filmi ile ilgili merak edilenler...

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU

Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler

Morgan Freeman

Frederick Schmidt

Danny Huston

Rocci Williams

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Çöp Adam

14:00 Ömer

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Kod Adı: Angel

02:30 Kiralık Aşk

04:00 Erkenci Kuş

