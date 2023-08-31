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Kökleriyle 2 tonluk kayayı askıda tutuyor

31.08.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Ulus ilçesindeki dere yatağında bulunan ve 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı, kökleriyle yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kayayı askıda tutuyor.

Sel sonrası ortaya çıkan ilginç görüntü, görenleri hayrete düşürüyor.
Batı Karadeniz bölgesinde 2 gün yoğun süren yağışların ardından dere yataklarındaki taşkınların ardından Bartın’ın Ulus ilçesi Hasanören Köyü Değirmenaltı mevkisinde ise doğal görüntüler ortaya çıktı. Görenlerin ilgisini çeken görüntüde dere yatağında bulunan ve 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı, kökleriyle yaklaşık 2 tonluk kayayı askıda tutuyor. Bir kartalın avını pençelerinin arasına sarması gibi kökleriyle kayayı sarmalayan çınar ağacının bu görüntüsü görenleri hayrete düşürüyor. Selle birlikte 300 yıllık çınar ağacının köklerinin dışarıya çıktığını ve 2 tonluk kayayı sarmaladığı görüntünün ortaya çıktığını anlatan köy sakinlerinden Aydın Saraç, "Son yağmurlarda selin yaptığı tahribatı görüyorsunuz. Bir taşın üzerindeki bizim kavlak ağacı dediğimiz asıl adı Çınar olan ağacın köklerinin nasıl dışarıya çıktığını görüyoruz. Daha önceden kayanın üzerinde biten ağaç orada yetişip büyürken toprak altındaki kayayı nasıl sarmaladığını, beraber yaşadığını anlayabiliyoruz. Aslında bir taşla ağacın ortak bir yaşamı ortak yaşayabildiklerinin bir kanıtı. Selle birlikte toprak kaysa bile ağacın kökleri, sarmaladığı kayayı tutmaya devam ediyor. Bu ağacın yaklaşık 200-300 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Taşta bir metreye 2 metre gibi boyutlarında. Yaklaşık 1 metre de yüksekliği var. Yaklaşık 2 veya 3 ton ağırlığında vardır. Bu sel bunların ikisini ortaya çıkarmış. Her yerde rastlanamayacak ilginç bir görüntü. Fasulyelere sırık yapmaya geldiğim zaman bu ilginç görüntü ile karşılaştım. Hemen fotoğrafladım" diye konuştu.

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