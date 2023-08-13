Köksal Baba Real Madrid'in yıldız Eder Militao ile olan konuşmasını paylaştı, herkesi şaşırttı!

Sosyal medyada yayınlanan videolarla popüler olan Köksal Baba olarak bilinen ve adeta Trabzonspor'un simgesi haline gelen Köksal Bektaşoğlu, sosyal medyada ünlü futbolcu Eder Militao ile yaptığı konuşmayla herkesi şaşırttı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

İspanya La Liga'nın ilk hafta mücadelesinde Real Madrid'in 25 yaşındaki yıldızı Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği kaydedildi. Eder Militao'nun ameliyat olacağı açıklanırken, yıldız oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KÖKSAL BABA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaşanan bu talihsiz sakatlık sonrası birçok isim yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajlarını iletirken, bunlardan biri de Köksal Baba oldu. Köksal Baba sosyal medya hesabından Militao ile olan konuşmasını paylaştı.

İŞTE O KONUŞMA...



