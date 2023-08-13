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Köksal Baba Real Madrid'in yıldız Eder Militao ile olan konuşmasını paylaştı, herkesi şaşırttı!

13.08.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köksal Baba olarak bilinen sosyal medya fenomeni Köksal Bektaşoğlu, ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Eder Militao'ya geçmiş olsun mesajı gönderirken, yıldız oyuncunun yanıtını da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Eder Militao

Eder Militao

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Sosyal medyada yayınlanan videolarla popüler olan Köksal Baba olarak bilinen ve adeta Trabzonspor'un simgesi haline gelen Köksal Bektaşoğlu, sosyal medyada ünlü futbolcu Eder Militao ile yaptığı konuşmayla herkesi şaşırttı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

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İspanya La Liga'nın ilk hafta mücadelesinde Real Madrid'in 25 yaşındaki yıldızı Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği kaydedildi. Eder Militao'nun ameliyat olacağı açıklanırken, yıldız oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KÖKSAL BABA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

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Yaşanan bu talihsiz sakatlık sonrası birçok isim yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajlarını iletirken, bunlardan biri de Köksal Baba oldu. Köksal Baba sosyal medya hesabından Militao ile olan konuşmasını paylaştı.

İŞTE O KONUŞMA...

JKKK

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