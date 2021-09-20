Kolay baklava nasıl yapılır? Baklava hamuru nasıl yapılır? Cevizli baklava tarifi ve malzemeleri!

Ceviz, un, şerbet, yağ, tuz, şeker ile buluşarak enfes bir tatlıya dönüşen baklavanın bazı püf noktaları bulunuyor. İşte malzemeleri ve tarifi kolay, hazırlanış itibarıyla meziyetli olan baklava tarifi…

CEVİZLİ BAKLAVA MALZEMELERİ

Hamuru için gerekli malzemeler

-1 bardak sıvı yağ

-2 tane yumurta

-1 kaşık sirke

-1 bardak yoğurt (çok sulu olmasın)

-4.5 silme bardak un

-½ çay kaşığı tuz

-2.5 bardak dövülmüş ceviz (İçine serpmek için)

-½ paket kabartma tozu

Üzeri için gerekli malzemeler;

-½ bardak zeytinyağı

-125 gr tereyağı

Şerbeti için gerekli malzemeler;

-½ limon suyu (taze sıkılmış)

-3 bardak su

-3 bardak şeker

KOLAY BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şerbet için şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlamasının ardından limon suyunu içine dökün ve biraz daha bu şekilde kaynattıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Sonrasında baklava hamuru için gerekli malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve ardından yoğurun. Kıvamını aldıktan sonra 36 parçaya bölerek, 20 dakika boyunca dinlendirin. Parçaları altışarlı açın.

Bir parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra üstüne nişasta serpin. Yeniden üzerine diğer parça hamuru koyun. Tüm yufkalar bitince, oklavayla hepsini tepsi boyunda açarak, tepsiye yerleştirin. Ortasına cevizleri koyun. Sonrasında diğer yufkaları üzerine serin. Hepsi tamamen bitince istediğiniz şekilde kesebilirsiniz.

Eritilmiş tereyağını üzerine dökün. 200 derecelik fırında üstü kızarıncaya kadar pişirmeye devam edin. Fırından çıkardıktan sonra soğuyan şerbeti üzerine dökerek, her yere güzelce yedirin. En az 4 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

BAKLAVA HAMURU İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta sarısı

1 kg un

1/2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke (elma ya da üzüm)

2 su bardağı su

Açmak için:

1 çay bardağı nişasta (mısır veya buğday)

BAKLAVA HAMURU NASIL YAPILIR?

Yayvan ve derin bir kabın içine unu eleyerek aktarın ve bir havuz açın. Evinizde mermer bir tezgah varsa unu eleyerek üzerine aktarın ve bir havuz açın. Sirkeyi ve tuzu da ekleyin. Sonrasında yumurta sarılarını ortasına suyu az az ekleyin. Yumurtaları da ekleyerek kenardaki unları içe aktararak tüm malzemeleri karıştırın. Sert bir hamur olana dek yoğurmaya devam edin. Hamurunuz çok sert olursa biraz su ekleyerek kıvamını yumuşatın.

Arkasından hazırladığınız hamuru nemli bir bezle örterek 20 dakika bekletin. Sonrasında hamurunuzu elinizle bastırarak ve hızlı bir şekilde oval olacak şekilde açın. Yeniden üzerine nemli bez kapatın ve 10 dakika dinlendirin.

Hamurunuzda eşit boylarda bezeler elde edin. Elde ettiğiniz bu bezeleri hafif nişasta serpilmiş tezgahın üzerine aktarın. İnce bir oklavayla açın. Arada bir eğer gerekirse nişasta serpmeyi de unutmayın. Açtığınız bu baklava yufkasını hafif nemli bir bezle örtün. Tüm hamur bitene dek bu işlemi yapın.

Baklava hamurlarınız hazır. Şimdi sıra onları sade yağ veya tereyağıyla buluşturup, içlerine fıstık veya ceviz koyup şekil vererek pişirme zamanı…

