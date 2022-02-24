Kolayca hazırlanacak taze taze lavaş ekmeğiyle sofralara lezzet katın!

Lavaş ekmeği; su, un ve tuz gibi erişimi kolay malzemeler yapılan lezzetli bir ekmek. Lezzeti ve ince yapısı sayesinde lavaş pek çok yerde sofraların baş tacı. Elbette lavaş ekmeğini en çok dürümlerden tanıyoruz. Yine de bu şahane ekmek çeşidini birçok farklı şekilde tüketmek mümkün. Kolayca yapılabiliyor olması da lavaşı her sofranın favorisi yapıyor.
MALZEMELER
6 su bardağı un
2 bardak sıcak su
1.5 tatlı kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Unu ve tuzu, uygun bir kabın içinde karıştırıyoruz; orta kısmını çukurlaştırıyoruz.
Sıvı yağı ve sıcak suyu, çukur alanın içine döküyoruz.
Kenar kısımlarda kalan unu, ağır ağır suya ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyoruz.
Hamur ideal kıvama gelene kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz.
Yoğurma işleminin ardından tezgaha un serpiyoruz ve hamuru bir top haline getiriyoruz.
Toparlamış olduğumuz hamuru streç filmle hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde sarıyoruz.
Ardından hamurun dinlenmesi için bırakıyor ve 20 dakika bekliyoruz.
Süre tamamlanınca hamurumuzu streçten ayırıyoruz.
İlk olarak hamuru ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra hamurumuzu eşit olacak şekilde 16 parçaya bölüyoruz.
Uygun bir tabağa un serpiyoruz. 16 eşit parçaya böldüğümüz hamuru, ellerimizle yuvarlayarak beze şekline getiriyoruz.
Hamur bezelerin kurumaması için de temiz bir bez yardımıyla üzerini örtüyoruz. Sıra hamur bezelerini açmaya geldi.
Hamur bezelerinin yapışmaması için her seferinde ya tezgaha ya da hamur bezelerinin üzerine bir miktar un serpiyoruz ve her bir hamur bezesini oklava kullanarak açıyoruz. Hamurlarımızı bir tava boyutunda açtıktan sonra üzerinde kalan fazla unu alıyoruz.
Açtığımız hamurları yağsız bir tavaya alıp pişirme işlemine başlıyoruz. Hamurlarımızın alt tarafı kızarmaya ve üzeri de hafif göz şekline ulaşmaya başlayınca ters yüzünü çeviriyor ve pişirmeye devam ediyoruz.
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