Kolayca hazırlanacak taze taze lavaş ekmeğiyle sofralara lezzet katın!

Lavaş ekmeği; su, un ve tuz gibi erişimi kolay malzemeler yapılan lezzetli bir ekmek. Lezzeti ve ince yapısı sayesinde lavaş pek çok yerde sofraların baş tacı. Elbette lavaş ekmeğini en çok dürümlerden tanıyoruz. Yine de bu şahane ekmek çeşidini birçok farklı şekilde tüketmek mümkün. Kolayca yapılabiliyor olması da lavaşı her sofranın favorisi yapıyor.

YUMUŞACIK LAVAŞ EKMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER

6 su bardağı un

2 bardak sıcak su

1.5 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI